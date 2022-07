I migliori concerti dell’estate in Puglia

Nessuna novità nel dire che la Puglia è, da qualche anno, una delle mete turistiche preferite da tutti gli italiani e non solo. Un mare cristallino, una cucina da far venire l’acquolina in bocca e tanti eventi per dare colore alle notti d’estate. Questa è la ricetta di una Puglia pronta ad accogliere milioni di turisti ogni anno.

Se non volete perdervi l’occasione di andare ad ascoltare uno dei vostri artisti preferiti, vi consigliamo di controllare con attenzione quelli che sono gli eventi programmati per la prossima estate. Va bene trascorrere un po’ di tempo in spiaggia e fare un bagno a mare. Ma tra un riposino e l’altro, vale la pena dare un’occhiata anche agli spettacoli a disposizione.

I Chemical Brothers a Bari

Avete letto bene. I famosi Chemical Brothers arriveranno a Bari il 14 luglio e faranno ballare una numerosa folla grazie al loro Big Beat, un genere musicale che raccoglie al suo interno varie influenze prese da techno, rock e trip-hop.

Avrete sicuramente sentito diverse delle loro canzoni in questi anni e vale la pena vederli dal vivo per godersi anche uno spettacolo visivo di tutto rispetto.

The Zen Circus + Motta

Se siete più affini al cantautorato moderno e volete anche farvi due risate in compagnia di quei mattatori degli Zen Circus, tenetevi liberi sabato 16 luglio. In compagnia della band toscana ci sarà anche Motta, che saprà coinvolgervi con le sue canzoni profonde e melodiche.

Achille Lauro

Lo avete visto a Sanremo e non vedere l’ora di poterlo ammirare dal vivo? Domenica 17 luglio a Matera Achille Lauro preparerà uno di quegli spettacoli che difficilmente riuscirete a dimenticare. Quello che non sapete è che si può scommettere anche sul look con il quale si presenterà sul palco. Ma forse è davvero troppo difficile riuscire a indovinare!

Litfiba

Chi è nato o ha vissuto almeno qualche anno in Italia, conosce per forza di cose la band di Firenze. I Litfiba presenzieranno a Matera in data 20 luglio e il loro rock travolgente non potrà lasciarvi indifferenti nemmeno questa volta. Fatevi sotto, attaccatevi alle transenne davanti al palco e pogate come mai prima d’ora sulle note di Tex o su qualsiasi altro dei vostri brani preferiti. Se volete rockeggiare seriamente, è questa l’occasione giusta!

Jovanotti e il suo Jova Beach Party

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ripropone anche quest’anno il suo spettacolo sulle diverse spiagge d’Italia, il Jova Beach Party, e fino a questo momento ha ottenuto davvero molto successo. L’artista si esibirà a Barletta il 30 luglio e quello che vi aspetterà in quell’occasione è ben più di un semplice concerto.

Una vera e propria festa in spiaggia durante la quale potrete non solo ascoltare dell’ottima musica grazie anche ai diversi ospiti che Jovanotti è solito invitare sul palco, ma vivrete l’occasione di una festa in spiaggia all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Insomma, l’estate sta per entrare nel vivo ed è meglio tenersi pronti per una fresca ventata di divertimento!