Ferragosto in Puglia: dal mare d’incanto alle masserie segrete, il viaggio dei desideri

Nel cuore pulsante dell’estate italiana, Ferragosto 2025 invita a scoprire con eleganza la geografia dei desideri dei pugliesi: onde marine dipinte d’oro, aree rurali profumate di erbe selvatiche, e qualche sorpresa urbana per chi rimane in città.

I pugliesi, come ogni anno, non resistono al richiamo delle sue coste più ambite.

Tra le località balneari più agognate figurano Gallipoli e Porto Cesareo, rispettivamente in 6ᵃ e 5ᵃ posizione tra le preferenze dei connazionali per il ponte di Ferragosto 2025.

Ma la topologia salentina non si esaurisce qui: nella Top 50 nazionale compaiono anche Vieste (11ᵃ), Torre Lapillo (18ᵃ), San Pietro in Bevagna (20ᵃ).

E non manca chi sceglie mete più rustiche ma splendide come Monopoli, Otranto, e altri gioielli in posizione eccellente nelle classifiche ferragostane. Elemento comune? Acque cristalline, lidi attrezzati e panorami che sfidano la meraviglia.

Non solo il mare domina i desideri: la Puglia rurale si fa oasi di pace e sostenibilità. Circa il 20% dei pugliesi ha scelto un Ferragosto trascorso immerso nella natura, tra agriturismi, masserie e sapori autentici.

Alla pari, anche restare a casa – la cosiddetta staycation – è una scelta condivisa dal 30% dei residenti, segnale di una ricerca del piacere meno convenzionale e più personale.

La spinta verso il turismo esperienziale è inarrestabile. Gli agriturismi, ovvero le strutture d’eccellenza della campagna pugliese, stanno vivendo un autentico boom: un forte richiamo enogastronomico, laboratori didattici, degustazioni, enoturismo e cammini lenti rivitalizzano la vacanza.

Ma Ferragosto è anche (e soprattutto in alcuni centri) connotato da forte spiritualità e tradizione. A Lucera, dal 14 al 16 agosto, risuona la suggestione delle “feste d’agosto”, fra processioni solenni, il Torneo delle Chiavi e spettacolari fuochi d’artificio, celebrando Santa Maria Patrona in un tripudio di devozione e folklore.

Infine, chi ambisce a celebrare Ferragosto con un pizzico di modernità può approfittare delle aperture straordinarie di musei e spazi culturali in città come Bari, oltre a spettacoli, concerti e installazioni urbane (per esempio, la musica dal vivo al mare all’alba sul waterfront o rassegne teatrali).

Le preferenze dei pugliesi per Ferragosto 2025

Categoria Percentuale / Trend Esempi notevoli Mare / Coste Meta tradizionale molto ambita Gallipoli, Porto Cesareo, Vieste, Otranto, Monopoli Agriturismo / Natura Circa 20% Masserie, degustazioni, turismo lento Staycation Circa 30% Restare a casa con proposte personali e quotidiane Sagre / Tradizione Presente in città storiche Lucera e le sue celebrazioni sacre Cultura urbana Aperture speciali ed eventi nella città Spettacoli, concerti e musei aperti

Tra la calura dorata di un giorno d’agosto e l’eco di antiche preghiere, i pugliesi reinventano Ferragosto come un mosaico di esperienze. Tra mare e campagna, tra devozione e leggerezza, la festa del 15 agosto in Puglia rivela il volto di una terra ricca di contrasti, passione e autenticità.