Bisceglie – 1° concorso di arti visive “DonAzione”: disegno, pittura, scultura e fotografia

Il lockdown provocato dalla pandemia ha costretto tutti quanti a limitare le proprie attività. Così è stato anche per l’AIDO (Associazione Donatori di Organi) che non è potuta scendere in piazza per far conoscere le finalità altamente meritorie legate alla donazione degli organi; tuttavia la stampa non ha potuto nascondere come l’azione dei trapianti, grazie a quanti generosamente hanno messo a disposizione organi perfettamente trapiantabili, non si è mai fermata ed anche in Puglia e nel centro trapianti cornee di Andria ci sono stati interventi di grande rilievo in tutti i mesi di lockdown.

Per riprendere l’attività di informazione, l’AIDO di Bisceglie organizza il primo concorso di disegno, pittura, scultura e fotografia dal titolo “DonAzione”, liberamente ispirato al tema della donazione in senso lato. Per l’organizzazione del concorso si avvale della collaborazione del Cineclub Canudo e del Laboratorio Urbano Palazzo Tupputi, che hanno tutte le competenze in campo artistico ed hanno fornito il supporto necessario negli aspetti organizzativi e tecnici; personalità di grande spessore della Scuola di Arti visive presente in Palazzo Tupputi formeranno la giuria del concorso.

Al concorso sono ammessi artisti di ogni età e provenienza. Sono consentite tutte le tecniche pittoriche e fotografiche. Ogni partecipante potrà presentare massimo tre opere di dimensione massima 50×50 cm.

Le opere, corredate da una breve scheda esplicativa, dovranno essere consegnate entro il 27 luglio 2020, presso Di Luzio/Montinaro, Piazza Vittorio Emanuele n. 43, Bisceglie (BT), tel. 349 2622524 (info sulle spedizioni). Per informazioni sul concorso cell. 338 6823693.

Le opere che perverranno saranno esposte dal 1 al 21 agosto negli esercizi commerciali del Centro. Il 22 agosto tutte le opere saranno raccolte e potranno essere ammirate in una mostra collettiva in una piazza del Centro Storico e si procederà, quindi, alla premiazione.

In allegato si invia il regolamento del concorso, con informazioni su giuria, premi e una nota relativa agli enti organizzatori, ela scheda di partecipazione; essi sono altresì scaricabili dal sito www.palazzotupputi.it.

Ecco il REGOLAMENTO e la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE del concorso d’arte.