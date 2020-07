Doppia Preferenza, Scalfarotto (I. V.) : “La politica pugliese protegge sé stessa e sacrifica le donne”

Pubblichiamo di seguito quanto riportato in un suo post su Facebook (in merito alla mancata approvazione della legge che prevede la doppia preferenza di genere in vista delle elezioni regionali di settembre) dal candidato barlettano al Consiglio regionale Ruggiero Crudele a sostegno di Ivan Scalfarotto.

Difficile commentare senza farsi prendere dall’amarezza quanto accaduto stanotte in consiglio regionale pugliese, come purtroppo ampiamente previsto. Basti questa dichiarazione in Aula del Capogruppo PD “Piuttosto che stare qui a discutere del nulla, è meglio affidarsi a quanto il Governo nazionale farà sostituendosi al Consiglio regionale”!

“Come purtroppo sospettavo, anche stavolta la politica pugliese protegge sé stessa e sacrifica le donne. È così da anni, un sistema chiuso e autoreferenziale perpetua se stesso: la mia candidatura nasce anche per ribaltare questa visione conservatrice e maschilista del potere”, così si è espresso il nostro Ivan Scalfarotto, candidato presidente della Regione Puglia.

E Teresa Bellanova : “Quanto temevamo è puntualmente accaduto. Stanotte il Consiglio regionale e il Presidente Emiliano hanno umiliato tutte le donne pugliesi impedendo la loro presenza nei luoghi della politica istituzionale e delle decisioni.”

Foto : “BarlettaViva”