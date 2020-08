“La Puglia è di più” ecco il programma elettorale di Ivan Scalfarotto

Il renziano Ivan Scalfarotto ha presentato, lunedì mattina 10 agosto 2020, (presso il “Cortigiano Restaurant” in via F. Turati a Bari ) il suo programma elettorale, insieme ai coordinatori provinciali di ItaliaViva, Gabriella Baldini e Ruggiero Crudele per la BAT.



“La Puglia è di più”, ha esordito il sottosegretario candidato alla presidenza della Regione Puglia per ITALIA VIVA, Azione e +Europa, “e la nostra visione ha tre punti forti, la Puglia Bella e Forte, la Puglia Unita e Verde, la Puglia Europea e Mediterranea”



“La nostra dovrebbe essere una regione all’avanguardia in Europa, invece si dibatte in grandi difficoltà in settori come sanità, agricoltura, lavoro, infrastrutture.

Questo dimostra che la politica in Puglia si è occupata molto di sé stessa ma pochissimo di dare risposte ai pugliesi, di dare lavoro e servizi efficienti.

Vogliamo fare in modo che la Puglia possa far leva sulle sue incredibili capacità sia dal punto di vista del talento umano, dell’economia, dell’imprenditoria, dei ben culturali e ambientali.”



Per la Sesta Provincia Pugliese, Ruggiero Crudele si è soffermato sul comparto agroalimentare che, in sofferenza per le difficoltà riscontrate nell’attuazione del PSR con la indisponibilità dei fondi europei bloccati per le inefficienze delle strutture regionali, ha visto nell’ultimo periodo l’azione incisiva della ministra Teresa Bellanova per la salvaguardia e valorizzazione della produzione d’eccellenza del territorio e la regolarizzazione del lavoro nei campi.

Gabriella Baldini ha richiamato poi il tema della doppia preferenza di genere, che nei cinque anni dell’attuale governo regionale non ha trovato attuazione in Puglia, tanto da costringere il governo regionale a commissariare lo stesso governatore regionale e l’intero consiglio pugliese.



La messa a punto del programma della Coalizione per Ivan Scalfarotto continua raccogliendo altre proposte sul territorio e attraverso i canali digitali.