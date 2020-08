Appuntamento con il candidato al Consiglio regionale, il notaio Sabino Zinni.



Ospitato in redazione, abbiamo parlato della sua seconda candidatura in regione, della gestione Emiliano negli ultimi 5 anni, di sanità, turismo e agricoltura pugliese.

L’intervista al candidato per la lista “Senso Civico” ha toccato anche il delicato tema della sua mancata candidatura nelle liste del Pd.

Buona visione!