Bisceglie – Powerchair Football Puglia, il calcio in carrozzina elettrica dell’associazione Oltre Sport

L’associazione sportiva dilettantistica “Oltre Sport”, con sede legale a Bari e sede operativa

a Trani, iscritta nel registro nazionale CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), alla FIPPS

(Federazione Italiana Paralimpici Powerchair Sport) e ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane),

opera a favore dello sviluppo e dell’inclusione sportiva per le persone con disabilità.



L’ A.S.D. “Oltre Sport”, ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare e promuovere

un cambiamento culturale nel settore della fragilità, attraverso esempi di vita di persone con disabilità che hanno ormai imparato a trasformare l’eccezionalità in normale quotidianità.

Il calcio in carrozzina elettrica (powerchair football) è uno sport praticato a livello

internazionale e nasce prevalentemente per atleti con disabilità con capacità e potenza fisica ridotta come per esempio malattie neuromuscolari come la distrofia muscolare, l’amiotrofia spinale (SMA), oppure altre patologie tipo l’osteogenesi imperfetta.



In Italia è uno sport innovativo e la nostra associazione è riuscita a creare la prima squadra in

Puglia e seconda a livello nazionale. Bisogna crescere per raggiungere gli alti livelli delle altre Nazioni.

Ben 60 sono stati gli allenamenti svolti e 37 le attività sportive compiute dalla costituzione

dell’associazione sportiva (maggio 2018) a fine 2019 meritano una particolare menzione la

partecipazione della nostra squadra alla mostra antologica “Un secolo d’azzurro” nelle tappe di

Taranto e Bari, l’esibizione effettuata presso Rimini – Fiera nell’evento “The coach experience”

organizzata da AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio), la presenza istituzionale

all’apertura della fase di eliminazione del campionato europeo under 21 presso lo stadio “Dall’Ara”

di Bologna, l’attività di promozione del Powerchair Football al convegno nazionale dell’associazione Famiglie Sma Onlus a Genova, l’esibizione eseguita nell’intervallo della partita ufficiale di Lega Pro della S.S.C. Bari Vs S.S. Monopoli presso lo Stadio San Nicola di Bari del 25 settembre 2019 e ultima il titolo di campione nazionale di Powerchair football aggiudicato nel I triangolare nazionale italiano che si è tenuto il 15 ottobre ’19 a Torre del Greco (NA).



Pertanto, riteniamo fondamentale continuare questo percorso di promozione e sensibilizzazione di

questa innovativa pratica sportiva, organizzando presso il Paladolmen di Bisceglie, domenica 04

ottobre dalle ore 10:30 alle ore 12:30, un allenamento-partita della squadra Asd Oltre Sport

Powerchair Football Puglia. In tale verranno presentate dinanzi alle autorità della Giunta Comunale

di Bisceglie, della Regione Puglia e del Presidente del Cip Puglia, le nuove carrozzine professionali

da gioco ottenute grazie al bando regionale della Regione Puglia – Assessorato allo Sport per Tutti,

che consentiranno ai nostri ragazzi di poter gareggiare in tornei nazionali e internazionali e di

realizzare una performance di altissimi livelli e in totale sicurezza, tale partita inoltre, sarà per la Asd Oltre Sport un’opportunità per misurarsi e prepararsi al meglio per affrontare la Spider Boys (Arzano) Asd Liberi di Sognare Campania, in una sfida amichevole in programma il 24 ottobre presso Cava de Tirreni (SA).



A.S.D. Oltre Sport · Viale della Repubblica, 128 · 70125 Bari (BA) – tel 080.5565389 – 349.0793921 / 340.3871781

Part. IVA 08171020723 · Cod. Fisc. 93489970728 · e-mail: oltresport2.0@gmail.com · Facebook – Instagram: oltresport



Si ringrazia anticipatamente il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Regione Puglia

il dott. Giuseppe Pinto per l’attenzione e sensibilità nell’aver accettato l’invito a presenziare

all’evento con il dr. Benedetto Pacifico Dirigente Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

in Sanità – Sport per tutti della Regione Puglia, la dott.ssa Domenica Cinquepalmi Posizione

Organizzativa Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti della

Regione Puglia ed tutta l’amministrazione comunale di Bisceglie per aver accettato e condiviso la

nostra richiesta nonché di averci gentilmente concesso l’uso del “Paladolmen” di Bisceglie.



I nostri atleti attraverso un lavoro costante di allenamento e di preparazione psicofisica sono

riusciti a raggiungere e superare obiettivi che fino a poco tempo fa erano impensabili da

conquistare. La determinazione, l’energia, il vigore e la tenacia sono le caratteristiche che

contraddistinguono la nostra squadra.

L’evento si terrà a porte chiuse come da disposizioni ministeriali anti-covid.

PROGRAMMA:

10:30 – 11:00 Saluti Istituzionali

11:00 – 11:20 Presentazione delle carrozzine professionali da gioco

11:30 – 12:30 Partita dimostrativa dell’Asd Oltre Sport Powerchair Football Puglia