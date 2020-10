Andria – Bruno Sindaco: messaggi di auguri da tutte le forze politiche alla neo eletta

Andria per la prima volta nella storia, se si considerano i sindaci eletti dai cittadini, ha un primo cittadino donna, Giovanna Bruno.



Molti sono i messaggi di auguri che stanno arrivando in queste ore da entrambe le parti politiche: dagli altri candidati sindaco della città, dal Governatore della Regione Puglia e dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

“Voglio congratularmi con Giovanna Bruno per la sua vittoria e rivolgerle un sincero augurio di buon lavoro”.

Questo il messaggio di Nino Marmo, candidato sindaco di centrodestra.

“Da oggi lei è il Sindaco di tutte e tutti noi e sono certo che opererà al meglio per rappresentare i cittadini andriesi. Durante la campagna elettorale ci siamo confrontati su temi e proposte contrapposte.

Noi porteremo le nostre idee in Consiglio Comunale, ma da forza di minoranza saremo pronti ad ascoltare e valutare, senza schemi ideologici, ogni singolo provvedimento che ci sarà sottoposto, avendo ben chiaro quale dovrà essere il nostro ruolo e il nostro interesse primario: fare il bene di Andria”.

La candidata Laura Di Pilato, oltre ad augurare buon lavoro alla neo sindaca, lancia un monito:

“Una preghiera…. amate la nostra città…. fate tutto ciò che fareste per i vostri figli, non guardatela come fonte di guadagno ma come un bimbo da crescere, da educare, da coccolare.



Non abbandonate le periferie…. fatele diventare salotti della città! Non lasciate sole le donne che hanno bisogno, amate i Giovani, amateli con tutte le vostre forze!!! Io sorveglierò e se qualcosa non mi piacerà parlerò!

Buon lavoro Giovanna!”

I complimenti a Giovanna Bruno provengono anche dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia:

“Complimenti a Giovanna Bruno, donna coraggiosa, competente e con Andria sempre nel cuore. La sua passione, la sua dedizione verso la comunità andriese e l’impegno civile saranno la garanzia migliore di una Sindaca di tutti. Tutta la comunità democratica è orgogliosa di te. Buon lavoro, Giovanna!”

Parole al miele anche da parte del riconfermato Governatore della Puglia, Michele Emiliano, presente anche ai festeggiamenti del post elezione di Bruno:



“Il vento di coalizione della Puglia ha travolto ogni resistenza anche nei ballottaggi. C’è stata una splendida vittoria nell’unico capoluogo di provincia al voto, ad Andria, dove Giovanna Bruno è il nuovo sindaco.

E poi in moltissime città, piccole e grandi, ci sono state moltissime affermazioni della nostra coalizione.

Il vento che ci aveva fatto stravincere le elezioni regionali ha continuato a soffiare e ha portato alla vittoria tanti bravi sindaci.

… Faccio gli auguri a tutti i nuovi sindaci della Puglia, sarò loro vicino come abbiamo sempre fatto e faccio ovviamente le mie congratulazioni a tutti i candidati che hanno sì perso le elezioni, ma che si sono battuti con lealtà e con onore”.