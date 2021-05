Vaccini, 2.246.874 dosi somministrate fino a ieri in Puglia: raggiunto il 95,1% rispetto a quelle consegnate

Sono 2.246.874 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri, venerdì 28 maggio, in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 95.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.363.815.



Da ieri è possibile per le aziende presentare le adesioni per la vaccinazione del personale sul sito https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/vaccinazione-nei-luoghi-di-lavoro

ASL BAT

Sono 181.211 le vaccinazioni eseguite fino a giovedì nella Asl Bt.

Le prime dosi sono 124.922 mentre le seconde sono 56.289.



Si deve ai medici di base di tutta la provincia la somministrazione di 40.995 dosi: le prime sono 28.905 mentre le seconde sono 12.090.



Nella sola giornata di giovedì in totale sono state eseguite 3.914 vaccinazioni.

Oggi a Trani si concluderanno le vaccinazioni dei malati rari, mentre lunedì si chiuderà il ciclo vaccinale dei caregiver di tutto il territorio che hanno ricevuto la prima dose il 4 e il 5 aprile.