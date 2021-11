Protezione Civile: un nuovo radar meteo per coprire i cieli della Puglia. FOTO e VIDEO

È arrivato oggi a Bari un radar meteorologico di ultima generazione che è stato installato nel sedime dell’aeroporto di Bari Palese.

“Sono occhi in più che vegliano sui pugliesi – dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – che aiuteranno gli operatori della protezione civile a mettere in sicurezza i cittadini in caso di necessità. Ringraziamo il dipartimento nazionale per aver fornito l’attrezzatura, che sarà utile a prevenire e gestire situazioni di emergenza”.

“Il radar – spiega Mario Lerario, dirigente della Protezione civile regionale – va a colmare una zona d’ombra nel rilevamento meteo del sud Italia, che si estendeva su buona parte della Puglia. Oltre a tener sotto controllo gli eventi meteo estremi, sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, e quindi a programmare gli interventi del Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, il radar potrà anche servire per fornire dati per le attività agricole, industriali, turistiche e civili. Ringraziamo Aeroporti di Puglia ed Enac per la preziosa collaborazione”.

Il radar di Palese, che opera in banda X ed è collocato in area pista di volo nei pressi di un raccordo perimetrale, opererà, quando sarà funzionante a regime, all’interno della Rete nazionale del Dipartimento della protezione civile.