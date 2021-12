Puglia – Covid: Numeri sotto controllo ma in salita

Covid – Continua a salire in Puglia – anche se in numero non preoccupante – la percentuale di positivi rispetto al numero di test registrati: a Natale, infatti, sono stati rilevati 883 nuovi casi su 13.128, test giornalieri eseguiti, con una percentuale del 6,7%. Ventidue in tutto i ricoverati in terapia intensiva e due le vittime.

Numeri quindi perfettamente in linea con la percentuale di vaccinati, e infinitamente più bassi rispetto a quelli dello stesso periodo dello scorso anno.

Nella Bat sono 18 in tutto i nuovi positivi, mentre le province più colpite sono quelle di Bari, con 271 casi, Lecce (220), Foggia (164) e Brindisi (158).

Attualmente in tutta la Regione sono 11.643 le persone positive, 171 quelle ricoverate in area non critica e solo 22 in terapia intensiva.