ANDRIA – “Settimana della Biodiversità”: seminario di approfondimento, venerdì 20 maggio

E’ cominciata lunedì 16 maggio la “Settimana della biodiversità pugliese”, organizzata dalla Regione Puglia, con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con la collaborazione di tutte le Università e i Centri di ricerca pugliesi, con il coordinamento del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari.

La “Settimana”, fondamentale occasione di incontro e confronto, di formazione, di scambio di conoscenze e approfondimenti sul tema del ricchissimo patrimonio di biodiversità pugliese, si concluderà sabato 21 maggio.

Per l’occasione, la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia ed il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia”, con la collaborazione di Edizioni L’Informatore agrario per la divulgazione, hanno organizzato una serie di eventi inseriti nella più ampia cornice delle iniziative promosse dalla Regione. I due enti, da sempre impegnati nella valorizzazione della biodiversità regionale, hanno costituito un comitato tecnico scientifico, composto da docenti e ricercatori, che hanno lavorato in sinergia per promuovere i temi trattati nei tre seminari e nei tre open day in programm

Uno di questi seminari si terrà nella città di Andria, venerdì 20 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la sede della Fondazione Bonomo per la ricerca in Agricoltura.

Durante il seminario si parlerà, tra le altre cose, di germoplasma dei fruttiferi, dell’olivo, della vite, degli ortaggi, delle leguminose e dei cereali, e delle razze animali minacciate dall’erosione.

Obiettivo principale degli eventi organizzati è quello di individuare e sostenere azioni per il recupero, per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità pugliese e, allo stesso tempo, promuovere, non solo tra gli agricoltori, ma anche tra i cittadini e i giovani delle scuole, la cultura della tutela della biodiversità, patrimonio da scoprire ed apprezzare fino in fondo, in quanto elemento fondamentale delle origini e della cultura dei territori pugliesi.

Per maggiori informazioni www.settimanabiodiversitapugliese.it

