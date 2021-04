Vaccinazioni, Amati: “Ecco il portale per l’aggiornamento in tempo reale sui numeri della campagna vaccinale”

“Un portale per controllare in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione in Puglia e metterla a confronto con il dato nazionale, regione per regione.

Si può raggiungere la piattaforma direttamente dal link https://www.fabianoamati.it/covidreport con il proprio smartphone o con il computer e navigare tra le numerose funzioni”.

Lo comunica il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.

“Questo portale che ho realizzato con il mio staff e con il contributo di Alessandro Nestola, che ringrazio per la sua grande disponibilità, già nella prima pagina permette di visualizzare i dati aggiornati con le dosi giornaliere somministrate e le differenze rispetto ai giorni precedenti, in modo da poter capire facilmente l’andamento della campagna vaccinale in Puglia.



In seconda pagina è visibile la percentuale di vaccinati per fasce d’età, da qui https://www.fabianoamati.it/covidreport/puglia-tipologia.



In terza pagina c’è l’andamento della campagna per le categorie lavorative, da qui https://www.fabianoamati.it/covidreport/puglia-categoria, e in ultima pagina la classifica reale delle regioni in base alla copertura di tutta la popolazione, una funzione che pochi portali offrono e che permette di capire realmente quanto siamo vicini all’immunità di gregge regionale, da qui https://www.fabianoamati.it/covidreport/comparazioni-regionali .



Insomma un portale semplice e chiaro che permette di conoscere la situazione della campagna vaccinale anche in rapporto ai giorni precedenti.

Mi auguro che sia uno strumento utile per chiunque voglia approfondire l’argomento.