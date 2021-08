All’Atletico Pro Canosa il Premio Diomede Speciale Sport

Sul palco la staffetta bronzo nazionale di cross

“Nella storia del Premio Diomede giunto alla XXII Edizione, lo sport è stato al centro delle attenzioni dell’omonimo Comitato che segue le attività ed i risultati conseguiti dalle associazioni e dai loro testimonial a livello locale, regionale e nazionale. Nell’anno delle Olimpiadi che ha consacrato l’Italia come una delle nazioni più forti al mondo con 40 medaglie conquistate a Tokyo, ben 10 ori, il Comitato Premio Diomede, presieduto da Angela Valentino, ha deciso di premiare l’Atletica Pro Canosa, nella sezione Sport.

Saliranno sul palco del Premio Diomede 2021 gli atleti della staffetta che hanno conquistato la medaglia di bronzo alla Festa del Cross 2021, a Campi Bisenzio della Città Metropolitana di Firenze dove si sono svolti i Campionati Italiani Individuali e di Società per le categorie assolute, i Campionati di Staffette Cross Assoluti e Master e i Campionati Italiani Cadetti. Per la prima volta nella storia locale, la staffetta dell’Atletica Pro Canosa composta da : Francesco Imbrici, Valerio Di Nunno, Andrea Dettole e Antonio Di Giulio si è classificata al terzo posto nella gara 4 x 1 giro (2km) – Categoria Master SM 35 – con il tempo di 27.53, alle spalle delle società DK Runners Milano che ha vinto in 25.27 e del Gruppo Alpinistico Vertovese, secondo in 25.28.

Un coronamento di un sogno coltivato per anni dall’Atletica Pro Canosa, presieduta da Giuseppe Tomaselli che sta scrivendo pagine importanti per lo sport sia a livello nazionale che regionale. Lo scorso 1° agosto, Il canosino Antonio Di Giulio(classe 1986) dell’Atletica Pro Canosa ha conquistato il titolo di Campione Regionale di categoria al termine della gara “STRA 5K MOTTOLESE”.



Nell’albo d’onore del Premio Diomede figurano tra gli altri: la campionessa di volley Stefania Sansonna dell’Igor Volley Novara che ha ricevuto il Premio Canusium nel 2013; il calciatore Tommaso Coletti, nel 2017 ; il tecnico di basket Silvio Donato Barnabà, attuale preparatore atletico della Pallacanestro Varese e la promessa del tennis Pietro Vernò nel 2018; nel 2019, l’Aquarius Piscina Canosa che negli ultimi due anni sta anche promuovendo e organizzando le gare del Circuito Open Water Puglia, manifestazione di nuoto in acque libere di notevole importanza e richiamo di pubblico. Nel 2013 è stato assegnato il “Premio Diomede alla Memoria” di Leonardo Marcovecchio (1941- 2012), il più popolare e vincente ciclista della storia canosina. Ulteriori dettagli sulle premiazioni del prossimo 28 agosto saranno comunicati a breve, come ha riferito il Comitato Premio Diomede alle prese con i preparativi della cerimonia”.