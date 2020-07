Nasce anche a Trani “Puglia Solidale e Verde”, il progetto già presentato a livello regionale, sintesi di Sinistra Italiana, Europa Verde Puglia, Psi e del movimento civico La Forza della Puglia.

La lista si pone all’interno della coalizione che sostiene il governatore uscente Michele Emiliano, all’interno di un percorso di rinnovamento.

“È un percorso che nasce dalla condivisione di temi come ecologia, sanità, welfare e lavoro, dalla volontà di essere più vicini ai bisogni della gente” dicono Luca Morollo e Barbara Ricci.

In questo progetto politico prende forma anche la ricandidatura e il sostegno a Mimmo Santorsola, che dopo 2 anni da assessore all’ambiente, si è impegnato come Presidente della Commissione Lavoro e Formazione. Riteniamo fondamentale in questo momento storico, dove autoreferenzialità e demagogia tendono a caratterizzare il dibattito politico, proporre un progetto fondato sulla condivisone e sull’unità, in continuità sia a livello comunale sia a livello regionale. Per questo saremo presenti anche alle elezioni comunali supportando il candidato sindaco Amedeo Bottaro.

Luca Morollo – Sinistra Italiana Trani

Barbara Ricci – Verdi Trani