Vaccini, 2.611.631 dosi somministrate fino a ieri in Puglia: nella Bat 2.412 maturandi vaccinati

Sono 2.611.631 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri, lunedì 7 giugno, in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 92% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 2.837.585).

Dalle 14.00 di ieri sono state aperte le prenotazioni per le classi 1992-1995 tramite il sito lapugliativaccina.regione.puglia.it, con il sistema delle farmacie convenzionate FarmaCup e con il numero verde 800.713931 (Lun-Sab 8-20).

Alle 17.30 risultano aver prenotato sui vari canali delle classi 92/95, in 22.506 (i dati sono in continuo aggiornamento).

ASL BT

Completata nella Asl Bt la vaccinazione dei maturandi: sono 2.412 giovani in procinto di affrontare l’esame di maturità che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino. Si tratta del 72,6 per cento del totale degli aventi diritto.



La Asl ha contattato tutte le scuole del territorio, ha recuperato le adesioni e completato la vaccinazione durante lo scorso fine settimana, come da programma.