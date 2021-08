Calcio a 5, Serie B: Asd Canosa A5 inserita nel girone G

Raggruppamento particolarmente equilibrato: ecco le compagini

Altro giro, altra corsa. Con il comunicato ufficiale relativo alla composizione dei gironi, inizia ufficialmente la stagione calcettistica 2021/2022. Tante le novità come del resto le sorprese che sicuramente non mancheranno. L’Asd Canosa A5, dal canto suo, dopo l’ottima stagione disputata nello scorso campionato cadetto, vorrà sicuramente riconfermarsi ad alti livelli. Così, mentre la campagna acquisti continua imperterrita per tutte le compagini, nella giornata di ieri la Divisione Calcio a 5 ha reso noto la composizione del Girone G, quello in cui sono stati appunto inseriti i rossoblù. Fra Puglia, Molise e Basilicata, tredici saranno le compagini che si affronteranno fra loro facendo sicuramente emergere la qualità e la competitività del raggruppamento.

GIRONE G:

Chaminade

Sporting Venafro

Sammichele

Futsal Bitonto

Asd Canosa A5

Diaz Bisceglie

Itria Football Club

Futsal Torremaggiore

Castellana

Dream Team Palo del Colle

Città di Potenza

Senise

Mirto

Insomma, ci sarà da divertirsi.