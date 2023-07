Bisceglie – Morto De Bartolomeo, ex presidente Confindustria Puglia: le condoglianze di Telesforo

È morto all’età di 86 anni l’imprenditore Nicola De Bartolomeo, ex presidente di Confindustria Puglia. Appresa la notizia, il vicepresidente esecutivo di Universo Salute Opera Don Uva, Paolo Telesforo, ha dichiarato:

“Ho conosciuto Nicola De Bartolomeo nel 2007: mi colpì per la sua generosità e per le sue straordinarie capacità di fare impresa ad altissimi livelli. Tra l’altro, si caratterizzò per la lungimiranza di istituire la sezione sanità in Confindustria Puglia, nel cui ambito mi volle come presidente durante tutto il suo mandato. Abbiamo lavorato bene insieme. Ricordo le ore trascorse con lui per conferire adeguata autorevolezza alla neonata sezione sanità. Da lui ho imparato – sottolinea Telesforo – una dote importante che non deve mancare ad un imprenditore: quella di dare fiducia e libertà di esprimersi ai propri collaboratori. Sono stati anni davvero indimenticabili nella mia vita.

Ai familiari ed in particolare al figlio Domenico, che ha raccolto la sua eredità etica, morale e imprenditoriale – conclude il vicepresidente esecutivo di Universo Salute Opera Don Uva – vanno le mie sentite condoglianze”.