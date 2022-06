Puglia – Pesca, la Giunta stanzia 3 milioni di euro per il comparto ittico

La Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 3 milioni di euro per sostenere le imprese di pesca colpite dalla grave crisi economica derivante anche dagli elevati aumenti del gasolio.

Ne danno notizia il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al bilancio e l’assessore regionale all’Agricoltura che ieri mattina, nel corso dell’incontro con una delegazione delle marinerie pugliesi, avevano già anticipato le delibera approvata in serata in una Giunta straordinaria.

“Siamo soddisfatti per il risultato – sottolineano – e, soprattutto, per essere riusciti a dare come Regione una risposta efficace per iniezioni di liquidità. Abbiamo raggiunto un primo obiettivo con la collaborazione della Direzione marittima, degli Assessorati che rappresentiamo, ma anche delle stesse marinerie che hanno dimostrato, pur nella sofferenza, un grande senso di responsabilità.

A tal proposito esprimiamo apprezzamento per la responsabilità dimostrata dalla Marineria di Manfredonia che ha rimosso i blocchi di protesta che impedivano la navigazione della nave cisterna con cui la Regione Puglia garantisce l’approvvigionamento di acqua potabile delle Isole Tremiti.

Continueremo ad essere dalla parte di un settore che lavora nel rispetto delle regole e che merita attenzione. La stessa che continueremo ad invocare anche sui tavoli nazionali sì da ottenere ulteriori risorse per risollevare e rilanciare il settore ittico”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Consigliere regionale Ruggiero Mennea:

“Da oltre due mesi, con una mia interrogazione, ho denunciato la gravissima condizione in cui versa il settore pugliese della pesca a causa dello spropositato aumento del costo del carburante, e ho chiesto un immediato intervento della Giunta regionale per sostenere e supportare le imprese di questo fondamentale motore economico della Puglia, quinta regione d’Italia per numero di imprese attive nella filiera ittica”, afferma il Consigliere.

“La Giunta regionale, rispondendo positivamente alla mia interrogazione, è intervenuta stanziando 3 milioni di euro, come dichiarato dall’Assessore Pentassuglia, per consentire ai pescatori di ottenere immediata liquidità che consentirà la ripresa del lavoro in mare”.

“E’ una prima risposta importante che il settore della pesca attendeva da tempo”, conclude Mennea. “Mi auguro che ora la Regione possa anche liquidare – come avevo chiesto nella mia interrogazione – l’indennizzo di cui all’avviso pubblico FEAMP 2014/2020, Misura 1.33, lettera d) ‘arresto temporaneo dell’attività di pesca per emergenza Covid-19’, scaduto il 21/08/2021 e prorogato al 30 ottobre 2021 e l’indennizzo di cui alla Determinazione dirigenziale n. 294 del 01 luglio 2020 riguardante Approvazione Avviso Pubblico per l’accesso al sostegno economico alle imprese armatrici di unità da pesca che hanno praticato nel 2019 l’ulteriore periodo di arresto temporaneo come stabilito dalla L.R. n. 52/2019, art. 12″.