Barletta – Tutto pronto per il “MenneaDay”

“Il mito, il campione, l’uomo: Barletta è pronta a celebrare il “suo” Pietro Mennea nella data che lo ha consegnato alla leggenda. Il 12 settembre 1979 a Città del Messico la Freccia del sud batteva il record del mondo sui 200 del suo idolo Tommie Smith fermando il cronometro sul tempo di 19”72, esattamente 41 anni dopo Barletta sarà il cuore delle celebrazioni del “MenneaDay”. – fa sapere, con una nota, il presidente dell’ A. S. D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) “IoCorro” – promotrice dell’evento – Eusebio Hailiti.

“Sabato 12 settembre 2020, la città della Disfida sarà la capitale dell’atletica mondiale. Una pista di sei corsie è lunga 80 metri sarà installata su corso Vittorio Emanuele e vedrà bimbe e bimbi, ragazze e ragazzi sfidarsi in quella che sarà una grande festa di sport che coinvolgerà anche atleti diversamente abili coordinati dall’associazione Barletta Sportiva.

L’evento ideato e promosso dall’Asd Iocorro con la collaborazione del rinato GS Avis Barletta (prima storica società di Pietro Mennea) è stato organizzato con il contributo di tutte le società di atletica della città di Barletta oltre che delle istituzioni il cui supporto è stato indispensabile per superare tutte le difficoltà logistico-organizzative dovute al periodo che stiamo vivendo. A patrocinare l’evento ci saranno Fidal, Fondazione Pietro Mennea Onlus, Coni Puglia, Regione Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani e Città di Barletta.

Il “MenneaDay 2020” – prosegue Hailiti – sarà un forte veicolo di promozione dell’atletica leggera e dello sport in generale anche grazie alla presenza di tutti i più forti atleti della nostra regione. Dai “padroni di casa” Veronica Inglese e Mimmo Ricatti passando per Daniele Greco, Jose Bencosme de Leon fino ad arrivare ai giovani Daniele Corsa e Luca Cassano: tutti presenti per ricordare il mito e raccontare quanto il suo esempio li abbia stimolati per raggiungere traguardi come vestire la maglia azzurra, ottenere successi internazionali e partecipare alle Olimpiadi.

Il “Mennea Day 2020” Barletta vedrà anche la partecipazione del Presidente della “Fondazione Pietro Mennea Onlus” Manuela Olivieri Mennea e sarà l’occasione per celebrare l’uomo oltre che l’atleta. Con le sue quattro lauree e le esperienze da docente universitario ed europarlamentare la Freccia del Sud ha lasciato traccia di se anche fuori dal mondo dello sport entrando nell’immaginario collettivo con frasi scolpite nella memoria di tutti e riportate in cartelloni che saranno disposti a bordo pista. L’appuntamento con la storia è fissato per sabato 12 settembre, vi aspettiamo!” – conclude il presidente dell’ Asd –

N.B. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anti contagio da covid-19