Barletta – Ministro Boccia visita ospedale da campo, sen. Damiani (FI): “Dopo passerella, avvii verifica delle responsabilità regionali”

“Il ministro per gli Affari regionali Boccia sarà oggi a Barletta, insieme al capo della Protezione Civile Borrelli, in visita presso la postazione medica allestita dalla Marina militare all’esterno dell’ospedale “Mons. Dimiccoli”.

“E’ importante che il governo centrale faccia sentire la sua presenza sul territorio attraverso i suoi rappresentanti, che possono così prendere visione diretta di quanto sta accadendo purtroppo nelle zone più stressate dalla elevata pressione sanitaria, come la provincia di Barletta Andria Trani – commenta il sen. Dario Damiani (FI) – ma altrettanto importante è che queste visite non si limitino a una passerella istituzionale. “

“Alla luce di ciò che annoterà oggi il ministro, sarebbe doveroso da parte sua avviare una verifica di quanto realizzato o meno nei mesi scorsi dai vertici regionali pugliesi nella messa a punto ed attuazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per la seconda ondata di contagi, obbligatorio per decreto legge da maggio ma presentato solo a ottobre dalla Regione Puglia e rimasto per il momento in gran parte inattuato, per esempio rispetto alla dotazione di posti letto in terapia intensiva, incrementati di appena 60 unità e non 300.

Sono questi – conclude il senatore (Forza Italia) – i segnali concreti di attenzione di cui ha bisogno il territorio, cioè l’individuazione di precise eventuali responsabilità che hanno fatto precipitare il sistema sanitario della sesta provincia in un baratro dal fondo del quale al momento non si vede ancora la luce”.