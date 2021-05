Asd Canosa A5, raggiunti i play-off di Serie B per la seconda volta nella propria storia

Sacrifici, passione, amore per la propria terra. Sono questi gli elementi che caratterizzano la ricostituita Asd Canosa A5. Il nuovo progetto con tanto di rinnovamento di dirigenza e nome, ha visto la compagine rossoblù centrare subito i play-off di Serie B Nazionale. Terza posizione, 48 punti, miglior rendimento casalingo, seconda miglior difesa, quarto miglior attacco: sono questi i dati che testimoniano l’ottimo ruolino di marcia. Così, per quanto rifondata, in continuità con i progetti e i risultati degli anni precedenti, il sodalizio canosino è riuscito nell’intento di ripetersi. Infatti, così come nella corrente annata calcettistica, nella stagione 2015/2016 fu l’allora Apulia Food Canosa sotto la gestione di mister Gianluigi Trallo a raggiungere questo traguardo. Inoltre, per quanto l’obiettivo iniziale fosse la salvezza, capitan Rueda & C furono la vera sorpresa del campionato cadetto. Tenacia e tecnica regnavano sovrani, dinamismo e concretezza invece completarono il capolavoro.

Il presente

Passato a parte, la realtà è qui a testimoniare la caparbietà di una società in grado di portare avanti un progetto ambizioso nonostante il grande nemico Covid-19. L’assenza del pubblico nelle gare casalinghe si è fatto sentire e non poco ma nonostante ciò, i ragazzi di mister Lodispoto sono riusciti a portare a casa un grande risultato. Certo, ci sono stati alti e bassi ma l’egregio lavoro svolto è sotto gli occhi di tutti.

Il roster allestito ha dimostrato tutto il suo valore riuscendo addirittura ad inanellare nove entusiasmanti vittorie consecutive. Nonostante le sconfitte maturate nelle ultime due, adesso per capitan Termine & C è l’ora di ricaricare le pile. Sabato 8 maggio andrà in scena la semifinale play-off contro il Bitonto, gara fondamentale ai fini della promozione. Il match, a causa dell’indisponibilità del “Palazzetto dello Sport” di Canosa di Puglia si disputerà presso il “Pala Colombo” di Ruvo di Puglia che ha già ospitato durante la corrente regular season i canosini. Insomma, ci sarà da lottare e soffrire: il meglio deve ancora venire!