Barletta – Crisi politica, il 13 ottobre si vota la mozione di sfiducia verso Cannito

Dopo le dimissioni del sindaco Cannito giungono anche le dimissioni (ieri) dell’assessore all’Urbanistica e alle Politiche delle Risorse Umane Gennaro Cefola (già riconfermato nella nuova giunta formatasi il 17 settembre scorso) le motivazioni sono riconducibili al fine di “consentire al di sindaco di operare con più ampia agilità politica” – come afferma lo stesso Cefola.

Ricordiamo che Cefola era espressione in giunta di “Fratelli d’Italia”.

Intanto a breve, così come preannunciato, dovrebbe esserci un incontro tra i consiglieri regionali nostrani e i diciotto consiglieri comunali sottoscrittori della mozione con il presidente Emiliano per cercare di sbrogliare la matassa e far sì che Cannito forse resti alla guida della città formando una maggioranza di centrosinistra?

Il 13 ottobre (così come l’odg riportato di seguito) dovrebbe tenersi il consiglio comunale durante il quale dovrebbero salire a venti (comprendendo anche i due consiglieri 5 stelle Carone e Basile) i voti a favore della mozione di sfiducia verso Cannito, vedremo cosa accadrà altrimenti, dopo il commissariamento, si andrà al voto nella prossima primavera.

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 13 OTTOBRE

Il Consiglio comunale è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per mercoledì 13 ottobre con inizio alle ore 15.30.

Ordine del giorno

Cessazione dalla carica dei consiglieri comunali Marzocca Ruggiero e Lionetti Salvatore, nominati assessori e subentro del primo dei non eletti delle rispettive liste, in applicazione dell’art. 64 comma 2 del D.lgs. 267/2000.

Comunicazione dei componenti della Giunta comunale (art. n. 40, comma 2, del D.lgs. e dell’art. n. 6 del vigente Statuto comunale).

Mozione di sfiducia al sindaco ai sensi dell’art. n. 52 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. n. 32, comma 2, del vigente Statuto comunale.

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it.