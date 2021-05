Regione Puglia – Ristori per le imprese del settori ambulanti e protocolli per la ripartenza delle feste patronali. Laricchia (M5S) chiede audizione

La consigliera regionale del M5S Antonella Laricchia ha depositato una richiesta di audizione in commissione Turismo e Sviluppo economico sugli strumenti di sostegno alle imprese del settore Ambulanti e a quelle del settore fieristico e per conoscere lo stato delle procedure di definizione dei protocolli per le feste patronali e gli eventi all’aperto.

“Le imprese del settore Ambulanti, dalle Fiere alle feste patronali, oramai da un anno, sono fortemente penalizzate alla luce della impossibilità di lavorare con continuità – dichiara Laricchia – viste le sospensioni di mercati settimanali, fiere e feste patronali, per l’appunto, a causa della pandemia. Nell’ultimo bilancio sono stati stanziati ben 4 milioni per sostenere un contributo una tantum a fondo perduto per gli ambulanti itineranti fieristi che nell’anno 2020 abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il cinquanta per cento rispetto all’anno 2019, demandando però la distribuzione ai Comuni. Ci risulta però che gli operatori del settore non abbiano ancora ricevuto nessun contributo.

Per questo ho chiesto l’audizione in IV Commissione degli Assessori Delli Noci e Bray, dell’ANCI e di una serie di rappresentanti della categoria che meritano risposte, non solo sullo stato di avanzamento dell’iter per i ristori con i 4 milioni approvati in legge di Bilancio, ma anche sulle procedure di definizione dei protocolli per le feste patronali e gli eventi all’aperto e se siano previsti altri strumenti di sostegno specifici per questo settore e, nel caso, con quali tempistiche di erogazione”.