Grave incidente sulla SP231 all’altezza di Canosa: tre i feriti

Grave incidente sulla SP231 all’altezza di Canosa di Puglia. E’ quanto avvenuto questa mattina intorno alle ore 12.30 nei pressi del Mobilificio Matarrese. Coinvolte nel terribile scontro un furgone ed una macchina con al suo interno una coppia di coniugi.

Quest’ultimi sarebbero stati trasportati in codice rosso mentre un terzo individuo in codice giallo. Da accertare le cause del sinistro. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 di Canosa e Minervino, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale.